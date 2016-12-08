В Авдеевке из-за непогоды повреждена ЛЭП: город страдает от перебоев с водо- и теплоснабжением

Об этом написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Авдеевка снова страдает от перебоев с водо- и теплоснабжением. На этот раз, скорее всего, это произошло из-за непогоды: от обледенения повреждены несколько сотен метров линии электропередачи. Обрыв произошел в серой зоне", - проинформировал он.

Жебривский добавил, что был направлен запрос российской стороны Совместного центра по контролю и координации, чтобы прекратили обстрелы района проведения ремонта ЛЭП. "СЦКК дал разрешение около обеда, но пока шло разрешение, представители ОБСЕ с обеих сторон разъехались", - отметил он.

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По его словам, на данный момент обесточен Авдеевский коксохимический завод, который дает тепло и на город, и Донецкая фильтровальная станция, которая подает воду.

Вместе с тем, добавил Жебривский, пока город еще имеет запас воды в резервуарах. "Но необходимо немедленно начинать ремонт ЛЭП. Приведены в готовность все коммунальные службы и части МЧС, чтобы обеспечить город водой. Завтра утром ремонтные бригады должны начать работы по восстановлению электроснабжения", - сказал Жебривский.