Украина не хочет переводить стрелки, купленные у России

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение «О продлении действия антидемпинговых мер по импорту в Украину стрелочных переводов происхождением из Российской Федерации».

Об этом сказано в сообщении комиссии, опубликованном сегодня в газете «Урядовий кур’єр».

В сообщении отмечается, что такое решение было принято 26 ноября в соответствии с положениями Закона Украины «О защите национального товаропроизводителя от демпингового импорта».

В частности, комиссия рассмотрела поданные Минэкономики отчет, материалы и выводы о результатах проведения пересмотра антидемпинговых мер по импорту в Украину стрелочных переводов происхождением из Российской Федерации в связи с окончанием срока их применения, и по результатам рассмотрения установила: в период действия окончательных антидемпинговых мер импорт товара в Украину был нерепрезентативным; в период действия антидемпинговых мер устранение ущерба национальному товаропроизводителю было лишь частичным; достаточные основания того, что прекращение действия антидемпинговых мер приведет к возобновлению импорта товара в Украину по демпинговым ценам, что будет причинять вред национальному товаропроизводителю; национальные интересы нуждаются в продолжении действия антидемпинговых мер.

Решение комиссии вступает со дня опубликования этого сообщения.

Как сообщал УНИАН, в мае 2002 года Украина ввела окончательную антидемпинговую пошлину на импорт стрелочных переводов для железнодорожного транспорта из России в размере 59,4% таможенной стоимости товара. Пошлина была введена сроком на 5 лет.

27 сентября этого года Украина продлила действие антидемпинговой пошлины на импорт стрелочных переводов из России.