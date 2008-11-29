Житель Кировограда отоварился по поддельной платежной карточке
19:27, 29 ноября 2008Общество
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ч. 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 200 УК
В Кировограде местный житель по поддельной платежной карточке приобрел в трех магазинах бытовую технику на общую сумму 20 тыс. грн.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190 и ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (мошенничество и незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления).
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