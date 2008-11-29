"Нафтогаз Украины" погасил часть долга за газ

По состоянию на 13.00 28 ноября НАК «Нафтогаз Украины» смогла приобрести и перевести на счета компании RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) около 100 млн. долл. из 500 млн. долл., обещанных к переводу до 1 декабря 2008 года. Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели».

Напомним, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил «Газпрому» взыскать с Украины 2,4 млрд. долл. долга за газ. Погашение долгов стало одним из условий меморандума о переходе на прямые поставки газа и постепенный, в течение трех лет, переход на рыночное ценообразование для Украины.

25 ноября ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» договорились, что к 1 декабря «Нафтогаз» погасит долг за газ, поставленный в сентябре, и часть долга за октябрь, после чего стороны смогут продолжить переговоры о реализации октябрьского меморандума.

26 ноября первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО уточнил, что до конца недели «Нафтогаз» планирует выплатить долг за сентябрь в сумме 380 млн. долл. и начать выплачивать долг за октябрь.

26 ноября в Кабинете министров глава правления «Нафтогаза» Олег ДУБИНА заявил, что компания не может приобрести валюту для погашения долга за газ.