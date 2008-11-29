Строительство завода "Ворскла сталь" заморожено

Строительство электрометаллургического завода «Ворскла сталь» (с. Дмитровка, Полтавская обл.) до конца года заморожено из-за сложностей с финансированием. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Полтавской областной государственной администрации Сергей ЯСИНСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «до конца текущего года строительство такого объекта как «Ворскла сталь» заморозили. На сколько – не известно, так как это все исключительно кредитные деньги. Финансовые учреждения не могут дать такие кредиты, а обслуживание процентных ставок экономически невыгодно. Поэтому строительство заморожено до лучших дней».

Как сообщал УНИАН, зарегистрированная в 2004 году компания “Ворскла сталь” в настоящее время осуществляет проект строительства электрометаллургического завода прямого восстановления железа с использованием природного газа на землях Дмитровского сельсовета, возле г. Комсомольск, Полтавской области. Поставщиками установок прямого восстановления железа и сталелитейного оборудования являются MIDREX Technologies (США) и VAI/Siemens (Австрия). Мощность завода “Ворскла сталь” составляет 3 миллиона тонн слябов в год, что составляет около 8-10% объема производства металлургической отрасли Украины. Планируется создать свыше 3 тысяч рабочих мест непосредственно на производстве и до 10 тысяч - в смежных отраслях.