Всё больше священников приходит в воинские части

В следующем году в Вооруженных силах Украины планируют учредить институт военного капелланства.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом шла речь на ІІІ Национальной конференции Всеукраинского межконфессийного религиозного христианско-военного сообщества, которая состоялась сегодня в Киеве.

В работе конференции приняли участие представители пяти церквей и религиозных организаций, которые взаимодействуют с Вооруженными силами Украины в рамках Меморандума о сотрудничестве по делам душпастырской опеки военнослужащих.

«Подтверждением того, что Министерство обороны не стоит в стороне от углубления сотрудничества с религиозными организациями, является увеличением количества священников, которые систематически посещают воинские части для удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих. Увеличивается количество культовых сооружений на территориях военных городков. Присутствие в украинских миротворческих контингентах священников также уже стало доброй традицией”, - отметил директор Департамента гуманитарной политики МО Украины Илья ТИЩЕНКО.

Говоря о перспективах взаимоотношений военного ведомства и религиозных сообществ, он отметил, что одной из задач на следующий год определено создание благоприятных условий для подготовки учреждения института военного капелланства.

По данным Минобороны, на сегодняшний день с воинскими частями, учреждениями и организациями ВСУ контактируют 180 священнослужителей, из которых: 72 – Украинской православной церкви, 41 – Украинской греко-католической церкви, 31 – Украинской православной церкви Киевского Патриархата, 28 - Украинского союза объединений евангельских христиан-баптистов, 3 – духовного управления мусульман АР Крым, 2 – Украинской автокефальной православной церкви, и по одному Духовного управления мусульман Украины и Греко-католической церкви.

В то же время на территории военных городков действуют 11 религиозных уголков в народоведческих гостиных, 21 часовня, а также 5 храмов, где ежедневно правится служба.