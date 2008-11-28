Состояние небанковских финансовых учреждений ухудшается

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг прогнозирует ухудшение финансового состояния небанковских финучреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции председатель Госфинуслуг Валерий АЛЕШИН отметил, что, несмотря на отсутствие прямого влияния мирового финансового кризиса на деятельность небанковских финучреждений, они ощущают кризис банковского сектора и реального сектора экономики.

«Небанковские финучреждения Украины не находятся в эпицентре и не детонируют кризис. Он проявляется через другие рынки», - отметил В.АЛЕШИН.

В частности он сообщил, что связанное с кризисом снижение платежеспособности населения приведет к снижению динамики продаж в страховании. Также на объемы продаж страховых продуктов может негативно повлиять снижение доверия не только к банкам, но и ко всем представителям финансового сектора.

«Без восстановления доверия к банкам нельзя говорить о коррекции поведения потребителей небанковских финучреждений», - отметил В.АЛЕШИН.

По его мнению, кредитные союзы, как и банки, могут столкнуться с проблемой оттока депозитов.

Также В.АЛЕШИН отметил, что клиентами КС были граждане, которые, по сути, не смогли взять кредит в банковских учреждениях, так как, по тем или иным причинам, не имели возможности выполнить требования, выдвигаемые банком. Именно данная категория населения в большей степени подвержена влиянию кризиса, что в свою очередь может в конце текущего года и в первом квартале 2009 года вызвать увеличение количества невозвратов кредитов в КС.

Кроме того, по его словам, проблемы в строительной отрасли могут привести к ухудшению показателей деятельности финансовых компаний. Уменьшается приток депозитов и в систему негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

В тоже время В.АЛЕШИН подчеркнул, что пока наблюдается только уменьшение темпов развития рынков, при этом рост все еще наблюдается.

«Мы сейчас наблюдаем по отдельным рынкам сокращение темпов прироста основных показателей, но пока мы говорим только о снижении темпов», - сказал председатель Госфинуслуг.

Справка УНИАН. По данным Госфинуслуг, на 30 сентября в Государственный реестр финансовых учреждений внесена информация о 1 999 небанковских финучреждениях (+92 с начала года), из них: кредитные союзы - 864, страховые компании - 475, ломбарды - 312, финансовые компании - 192, негосударственные пенсионные фонды - 104, администраторы НПФ - 49, доверительные общества - 2, другие финучреждения - 1.