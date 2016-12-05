Владелец выведенного из Крыма судна встретился с Луценко и доказал, что не нарушал законы Украины

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

По данным ГПУ, 2 декабря состоялась встреча генерального прокурора Юрия Луценко с владельцем компании, который в 2015 году из патриотических соображений принял решение вывести собственный бизнес из оккупированного Крыма. С этой целью, судно, которое принадлежало предпринимателю, было выведено на материковую часть Украины.

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В прокуратуре сообщили, что 22 июня 2015 года капитану судна, после перехода в порт Бердянска, сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее).

"Многочисленные попытки владельца компании доказать отсутствие злого умысла и беспочвенность выдвинутых обвинений заканчивались ничем. Только после того, как указанное дело, по обращению народного депутата Украины Мустафы Джемилева, была взята на личный контроль генеральным прокурором Украины Юрием Луценко, которым определена подследственность за прокуратурой Автономной Республики Крым было проведено объективное и беспристрастное расследование этого дела", - говорится в сообщении.

В частности, проанализировав собранные во время досудебного расследования доказательства, процессуальный руководитель принял решение об отсутствии в действиях капитана судна состава преступления, предусмотренного ст. 332-1 УК, и закрытие уголовного производства, о чем было сообщено владельцу судна во время встречи.