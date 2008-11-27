Нефть подорожала до 54 долларов

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 26 ноября 2008г. на ведущих нефтяных биржах заметно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude 53,92 (+3,57) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 54,44 (+3,67) долл./барр.

Рост нефтяных котировок технически обусловлен сокращением открытых коротких позиций накануне предстоящего нерабочего праздничного дня в США. 27 ноября американцы отмечают День благодарения. По этой причине торговля нефтяными фьючерсами на NYMEX проводиться не будет. Однако в электронной торговой системе CME GLOBEX сделки будут осуществляться в соответствии с установленным порядком.

Кроме того, поддержку нефтяным фьючерсам оказали ожидания сохранения стабильного спроса на энергоносители в Китае. ЦБ Китая объявил о понижении с 27 ноября с.г. основных учетных ставок, что должно стимулировать рост экономики страны. Так, кредитная ставка будет снижена на 1,08 процентного пункта - с 6,66% до 5,58%, а годовая депозитная ставка также будет понижена на 1,08 процентного пункта - с 3,6% до 2,52%.

Покупки нефтяных фьючерсов обеспечивал также заметно подешевевший с начала текущей недели доллар. Так, Dollar Index (spot), отражающий изменения курса американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, за последние два дня упал на 3,7% и опустился до своего месячного минимума.

РБК