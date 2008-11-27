Украинские заключенные должны сидеть как настоящие европейцы

Кабинет Министров Украины одобрил концепцию Государственной целевой программы реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы на период до 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК.

«Концепция предусматривает решение наиболее болезненных проблем, которые накопились в этой сфере. Во-первых, это демилитаризация Государственной уголовно-исполнительной службы с тем, чтобы она была более гражданской, то есть лица, которые непосредственно будут работать в этой системе, должны получить гражданское образование и состоять на соответствующей службе как гражданские лица», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр также сообщил, что в системе Министерства юстиции планируется создать специальное образовательное учреждение для подготовки специалистов для Государственной уголовно-исполнительной службы. «Сейчас такие специалисты получают образование в учреждениях Министерства внутренних дел», - напомнил он.

Кроме того, по словам Н.ОНИЩУКА, концепция предусматривает изменение условий санитарного содержания осужденных с приближением всех норм к европейским стандартам. Речь также идет о том, чтобы в течение десяти лет выделить финансовые ресурсы на строительство новых и капитальный ремонт старых учреждений для содержания осужденных», - добавил он.

Министр также сообщил, что концепция предусматривает ряд мер по недопущению пыток, а также предоставлению психологической помощи.

Н.ОНИЩУК подчеркнул, что концепция Государственной целевой программы реформирования Государственной уголовно-исполнительной службы разработана во исполнение соответствующего указа Президента (№401 от 25 апреля 2008 года).