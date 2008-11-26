Нафтогаз хочет «вбухать» второй транш кредита МВФ в уплату газового долга

НАК "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность направления части кредита Международного валютного фонда (МВФ) для погашения задолженности за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы правления «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

«Возможные переговоры с МВФ, что очередной специальный транш будет выделен для этого», - сказал он, отвечая на вопрос об источниках погашения долга за газ.

Также И.ДИДЕНКО отметил, что источниками погашения могут быть выручка с рынка продажи газа, бюджетные заимствования и предоплата за часть транзита российского газа по территории Украины в следующем году.

Как сообщал УНИАН, в ходе вчерашних переговоров в Москве НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились о погашении Украиной до 1 декабря задолженности за поставку природного газа в сентябре. Очередной раунд переговоров состоится после погашения «Нафтогазом» своей задолженности.

Напомним, на прошлой неделе Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею МИЛЛЕРУ взыскать долг за газ с Украины. А.МИЛЛЕР сообщил, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. долл. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января в 2009 г. может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.

25 ноября первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК назвал безосновательными заявления о долге Украины перед «Газпромом», поскольку НАК «Нафтогаз Украины» не имеет прямых взаимоотношений с «Газпромом». В свою очередь, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ завил, что задолженность Украины за газ составляет 1,26 млрд. долларов. По его словам, структура этого долга состоит из: 400 млн. долл. - это неоплата за газ, потребленный в сентябре 2008 года, и 860 млн. долл. - за газ, потребленный в октябре 2008 года. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ уточнил, что это задолженность без учета штрафных санкций.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 6 ноября принял решение о предоставлении Украине двухлетнего кредита stand-by на сумму 16,43 млрд. долл.

Процентная ставка по кредиту составляет 3,75%, первый транш - 4,5 млрд. долл. Срок погашения кредита - 5 лет.

Средства предназначены для стабилизации ситуации в финансовой системе Украины.