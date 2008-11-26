Нафтогаз хочет «вбухать» второй транш кредита МВФ в уплату газового долга
Идею озвучил заместитель Дубины
|Игорь ДИДЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы правления «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня журналистам в Киеве.
«Возможные переговоры с МВФ, что очередной специальный транш будет выделен для этого», - сказал он, отвечая на вопрос об источниках погашения долга за газ.
Также И.ДИДЕНКО отметил, что источниками погашения могут быть выручка с рынка продажи газа, бюджетные заимствования и предоплата за часть транзита российского газа по территории Украины в следующем году.
Как сообщал УНИАН, в ходе вчерашних переговоров в Москве НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились о погашении Украиной до 1 декабря задолженности за поставку природного газа в сентябре. Очередной раунд переговоров состоится после погашения «Нафтогазом» своей задолженности.
Напомним, на прошлой неделе Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал распоряжение председателю правления "Газпрома" Алексею МИЛЛЕРУ взыскать долг за газ с Украины. А.МИЛЛЕР сообщил, что украинский долг за российский газ составляет 2,4 млрд. долл. Он также рассказал журналистам, что при переходе на рыночные отношения в сфере поставок российского газа в Украину его цена с 1 января в 2009 г. может превысить 400 долл. за тыс. куб. м.
25 ноября первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК назвал безосновательными заявления о долге Украины перед «Газпромом», поскольку НАК «Нафтогаз Украины» не имеет прямых взаимоотношений с «Газпромом». В свою очередь, уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ завил, что задолженность Украины за газ составляет 1,26 млрд. долларов. По его словам, структура этого долга состоит из: 400 млн. долл. - это неоплата за газ, потребленный в сентябре 2008 года, и 860 млн. долл. - за газ, потребленный в октябре 2008 года. При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ уточнил, что это задолженность без учета штрафных санкций.
Справка УНИАН. Международный валютный фонд 6 ноября принял решение о предоставлении Украине двухлетнего кредита stand-by на сумму 16,43 млрд. долл.
Процентная ставка по кредиту составляет 3,75%, первый транш - 4,5 млрд. долл. Срок погашения кредита - 5 лет.
Средства предназначены для стабилизации ситуации в финансовой системе Украины.