Из Украины в Турцию везли партию контрабандных сигарет на полмиллиона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской таможни, 29 июля во время осмотра грузовика сотрудники таможни обнаружили скрытые под днищем автомобиля сигареты.

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Установлено, что грузовик с прицепом-рефрижератором направлялся из Украины в Турцию. Гражданин Молдовы экспортировал технический углерод (карбон).

«При более детальном осмотре грузовика вместе с работниками пограничной службы Украины установлено, что в специальных тайниках было спрятано около 25 тыс. пачек сигарет. Средняя стоимость одной пачки 23 грн», - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили УНИАН в секторе по вопросам взаимодействия со СМИ Южного регионального управления Госпогранслужбы, тайник был обустроен в прицепе автомобиля румынской регистрации.

«42-летний гражданин Молдовы направлялся через Ильичевский морской торговый порт в Турцию. Обзорная группа под прицепом заметила следы свежей краски, а затем с помощью технических средств обнаружили двойное дно. По предварительным данным, стоимость контрабанды – около 0,5 млн грн», - сообщили в секторе. Прицеп и сигареты изъяты.