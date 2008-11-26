Нафтогаз заявляет, что должен РосУкрЭнерго около $2 миллиардов

НАК "Нафтогаз Украины" заявляет о задолженности перед компанией "РосУкрЭнерго" за газ в сумме около 2 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО в ходе круглого стола «Энергетическая политика Украины в условиях мирового экономического кризиса» сегодня в Киеве.

«Долг, о котором идет речь между НАК «Нафтогаз Украины» и "РосУкрЭнерго", равняется ровно тому количеству газа, который закачан в подземные хранилища газа, он не больше и не меньше», - сказал он.

При этом он добавил, что в финансовом плане «Нафтогаз Украины» «такая ситуация предполагалась». «Нами недовыполнен финансовый план ровно на 10 млрд. грн., это по курсу 5,05 (курс доллара к гривне - УНИАН). Вот эти 10 млрд. грн. - это и есть примерно 2 млрд. долл.», - добавил И.ДИДЕНКО.

Также он отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день является собственником более 17 млрд. кубометров газа, который закачан в ПХГ, из которых 11 млрд. кубометров газа - импортного происхождения.

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