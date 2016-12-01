На Донбассе задержали боевика "Декабриста", который "работал" разведчиком-танкистом у террористов

Пограничники на КПВВ «Новотроицкое» задержали боевика с позывным «Декабрист». Его задержали на КПВВ «Новотроицкое» при осуществлении контроля, передает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что боевик следовал с неподконтрольной территории в Мариуполь.

«...установлено, что 66 - летний гражданин находился в составе отдельной артиллерийской бригады тактической группе и занимал должность старшего разведчика-танкиста. В террористическом группировке состоял с августа 2014 года», - говорится в сообщении.

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Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 260 УКУ (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) лицо будет передано работникам Нацполиции в Донецкой области.

Напомним, ранее в Донецкой области правоохранители задержали наркозависимого, ранее судимого поклонника нацистского движения на прозвище «Нацист», которого избрали в состав группы террористов в Покровске.