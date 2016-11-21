На Донбассе задержали представителя "власти ДНР" (видео)

На Донбассе пограничники задержали представителя «власти ДНР» на КПВВ «Майорськ». Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Отмечается, что представителя «руководства Донецка» задержали сегодня на Донетчине пограничники Краматорского отряда.

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«Нарушителя обнаружили в КПВВ «Майорское». Гражданин Украины следовал на своем автомобиле «БМВ» к неконтролируемой территории. Во время осмотра транспортного средства пограничники обнаружили среди личных вещей мужчины удостоверение «ДНР Администрация горда Донецка», - говорится в сообщении.

По данному факту сообщено в соответствующие правоохранительные органы для проведения фильтрационных мероприятий.

Ранее, задержали боевика "ДНР", который за 7 тысяч гривен убивал мирных граждан. Участника незаконных вооруженных формирований задержаны в пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области.

В течение года задержанный был минометчиком "ДНР", базировался в Горловке, принимал участие в обстреле Майорская и убивал мирных граждан за 7 тыс. гривен.