На Донетчине задержали наркозависимого боевика "Нациста", который охотился на проукраинских граждан (фото)

В Донецкой области правоохранители задержали наркозависимого, ранее судимого поклонника нацистского движения на прозвище «Нацист», которого избрали в состав группы террористов в Покровске. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Боевик в 2014 году дежурил на блокпостах пророссийских террористов, охотился на проукраинских граждан и охранял так называемый. "референдум".

Позывной "Нацист" боевик получил из-за фашистской свастики на теле. Полицией установлено, что задержанный также участвовал в захвате местного горотдела полиции 1 мая 2014 года.

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После освобождения города он остался на подконтрольной территории Украине, скрываясь на съемных квартирах и время от времени подрабатывал. Он был задержан в Мирнограде, где прятался в частном секторе.

"Сейчас мужчина активно сотрудничает со следствием. По фактам дежурство на блокпосте и организации референдума ему сообщено о подозрении в ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и укрытие их преступной деятельности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

По факту захвата госучреждения правовая оценка действиям задержанного будет дана прокуратурой Донецкой области после проведения досудебного расследования.