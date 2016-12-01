На Харьковщине задержали инженера "Антонова", который пытался вывезти в РФ чертежи самолетов и вертолетов

В Харьковской области пограничники задержали инженера государственного авиапредприятия "Антонов", который пытался вывезти в Российскую Федерацию чертежи самолетов и вертолетов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпогранслужбы, мужчину задержали пограничники отдела "Волчанск" Харьковского отряда сегодня, 1 декабря.

"Во время прохождения пограничного контроля в пункте пропуска "Плетеневка" правоохранители провели осмотр вещей одного из пешеходов, гражданина Украины, который пытался попасть в Россию. В сумке жителя Киевской области совместная обзорная группа обнаружила чертежи самолетов, вертолетов и другой продукции Конструкторского бюро государственного предприятия "Антонов", а также рекламную продукцию госпредприятий "Укроборонпром" и ПАО "Мотор Сич", - говорится в сообщении.

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Пограничники выяснили, что 59-летний инженер на данный момент находится в отпуске и намеревался посетить родственников в РФ.

Пограничники проявленную продукцию изъяли и передали сотрудникам СБУ в Харьковской области. Продолжаются следственные действия.

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. Среди наиболее известных разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.