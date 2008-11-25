Треть Ужгорода почти сутки сидит без электричества

Более 20 часов отключен от электроэнергии весь «Новый» микрорайон города Ужгорода, в котором проживает около трети всех жителей областного центра Закарпатья. Об этом сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Ужгородского горисполкома Олег ПОДЕБРИЙ.

По его словам, электроэнергию отключили вчера, около 22.00.

Диспетчер Ужгородской горрайонной электросети сообщил УНИАН, что на одной из электроподстанций города, которая и обслуживает «Новый» микрорайон, произошла авария.

По словам О.ПОДЕБРИЯ, руководству Ужгородской мэрии никаких объяснений от электриков получить не удается. «Нам говорят обращаться к спасателям, мол, это их компетенция. Но в действительности Закарпатское облэнерго годами не вкладывает деньги в ремонт и обновление электросетей, потому и происходят всевозможные чрезвычайные ситуации», - сообщил пресс-секретарь.

Он также напомнил, что около 70-75 процентов ужгородцев обогреваются с помощью автономных систем отопления, а без электроэнергии котлы не работают. «Как результат, город не отапливается, потому что НАК «Нафтогаз» нам не выделяет лимитов на голубое топливо, так еще сейчас и люди, которые имели возможность обогреваться, мерзнут из-за произвола электриков», - сказал О.ПОДЕБРИЙ.

По официальной информации Ужгородского горисполкома, в Ужгороде всего 7 тысяч абонентов обогреваются с помощью центрального отопления, что составляет треть от всех квартир. Около 75 процентов домов Ужгорода отказались от ЦО и обогреваются с помощью автономных систем отопления.

В Ужгороде, по Всеукраинской переписи населения 2001 года, проживает 117 тысяч человек.