Мостобуд хочет реконструировать НСК «Олимпийский»

«ОАО «Мостобуд» готово выступить генподрядчиком реконструкции НСК «Олимпийский» к Евро-2012 и выполнить все необходимые работы качественно и в срок», - заявил в комментарии УНИАН и. о. председателя правления строительной компании Юрий ЦЫГАНОК.

По его словам, «Мостобуд» полностью и точно по графику завершил свой участок сложных строительно-монтажных работ по демонтажу конструкций стадиона. «Мы выполнили более 50 процентов всего объема этих работ на сумму 30 млн. 300 тысяч гривен», - сказал он.

«Следует особо подчеркнуть, что возможности компании позволили, не дожидаясь начала финансирования, первой и за свой счет приступить к подготовке «Олимпийского» к предстоящему чемпионату Европы, - отметил руководитель «Мостобуда». – Самые сложные и ответственные работы – а это демонтаж чаши Олимпийского огня, информационных табло, всех наклонных высотных опор светильников весом в десятки тонн, репортажно-информационного комплекса – достались именно «Мостобуду» и выполнены без замечаний УЕФА».

Отвечая на вопрос УНИАН, имеет ли «Мостобуд» опыт работы подобного рода, Ю.ЦЫГАНОК подчеркнул, что «компания более шестидесяти лет специализируется на строительстве сверхсложных, уникальных объектов по оригинальным проектам. Руками мостобудовцев возведены не только все ныне действующие мосты в Киеве, строятся Подольский мостовой переход через Днепр в столице, автотранспортная магистраль в Запорожье, но также построены такие нестандартные объекты, как Украинский дом, музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Особенно важно, обратил внимание и. о. председателя правления акционерного общества, что в 1968-1969 годах именно наша компания выступала генподрядчиком строительства НСК «Олимпийский» (бывшего Республиканского стадиона), «поэтому у нас сохранились все рабочие чертежи и другая уникальная документация».

Тот факт, что «Мостобуд» успешно выполнил особо большой объем самых сложных работ в ходе подготовки к реконструкции стадиона – убедительное свидетельство тому, что в сложных условиях нынешнего экономического кризиса компания может гарантировать высокие уровень и ответственность в качестве генподрядчика реконструкции «Олимпийского» к предстоящему чемпионату Евро-2012. Для этого у нас есть необходимая техника, специалисты, владеющие современными технологиями, и опыт работы. В то же время, «Мостобуд» готов привлечь к реконструкции самые лучшие и мощные отечественные компании, отметил Ю.ЦЫГАНОК.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе Кабинет министров Украины одобрил технико-экономическое обоснование реконструкции НСК «Олимпийский» общей стоимостью 2,114 млрд. грн.

Кабмин также разрешил Министерству по делам семьи, молодежи и спорта определить генерального подрядчика реконструкции национального спортивного комплекса «Олимпийский» по процедуре одного участника.

«Данное постановление определяет, что, учитывая уникальность, сложность и краткий срок проведения работ, все эти работы определены как специфические, в соответствии с этим правительство разрешило Минсемьи осуществлять процедуру закупки строительно-монтажных работ у одного участника», - отметил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО. По его словам, соответствующая закупка услуг будет осуществлена в течение десяти дней.