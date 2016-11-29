НАБУ и ГПУ провели обыски в рамках расследования преступлений против Майдана

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"Благодаря сотрудничеству детективов, сотрудников Управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро Украины и следователей Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры было изъято огнестрельное оружие, большое количество патронов к ней, компьютерную технику и документы", - говорится в сообщении.

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"Более десятка обысков в регионах страны проводились в рамках расследования уголовного производства по фактам вероятного совершения высшими должностными лицами государства и правоохранительных органов незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышение власти и служебных полномочий, что привело к массовым жертвам среди участников акций протеста и причинение телесных повреждений различной степени тяжести, а также по фактам вероятного незаконного дополнительного материального стимулирования руководством МВД Украины реализации преступных намерений работников правоохранительных органов, задействованных в охране общественного порядка во время акций протеста в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года", - уточнили в Бюро.

Как отметили в ведомстве, следственные действия осуществлялись по месту работы и жительства подозреваемого экс-заместителя начальника Департамента общественной безопасности – начальника управления Министерства внутренних дел, а также других лиц, которые могут быть причастными к совершению указанных правонарушений.

Досудебное расследование осуществляется Департаментом специальных расследований ГПУ.