Транспортные контейнеры и балконы: в соцсетях показали свое видение нового театра на Подоле (фотоподборка)
12:41, 29 ноября 2016Общество
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Большинство украинцев возмутил вид нового здания в исторической части города.
Киевляне возмущены новым зданием на Подоле / Фото из соцсетей
Вторые сутки в украинских соцсетях не утихают споры по поводу фасада нового театра на Андреевском спуске в Киеве, который открылся 29 ноября. Большинство украинцев возмутил вид нового здания в исторической части города.
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Пользователи соцсетей тут же окрестили здание "крематорием".
Разумеется, это породило множество фотожаб на здание, появившееся на столичном Подоле.
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