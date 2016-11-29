Транспортные контейнеры и балконы: в соцсетях показали свое видение нового театра на Подоле (фотоподборка)

Вторые сутки в украинских соцсетях не утихают споры по поводу фасада нового театра на Андреевском спуске в Киеве, который открылся 29 ноября. Большинство украинцев возмутил вид нового здания в исторической части города.

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Пользователи соцсетей тут же окрестили здание "крематорием".

Разумеется, это породило множество фотожаб на здание, появившееся на столичном Подоле.