Адвокаты семей Небесной сотни просят активистов не блокировать допрос Януковича

Об этом говорится в их заявлении, опубликованном в сети Facebook.

"Адвокатская совещательная группа (адвокаты семей Небесной сотни) призывают активистов не блокировать проведение допроса, самостоятельно разбираться в сути вещей и не давать себя использовать для достижения неизвестных целей, которые не имеют ничего общего с установлением справедливости в деле привлечения к ответственности виновных в преступлениях против участников Евромайдана", - сказано в сообщении.

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По их мнению, "украинская сторона должна сделать все, чтобы обеспечить справедливое судебное разбирательство".

"Нас настораживает откровенная дезинформация активистов о том что якобы беркутовцев собирались отпустить. Суд еще на прошлом заседании продлил срок содержания под стражей всем обвиняемым на два месяца", -отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Святошинском районном суде Киева в 13:00 должно было начаться судебное заседание по делу убийства людей во время Евромайдана. В суде должны были допросить экс-президента Украины Виктора Януковича как свидетеля в режиме видеоконференцсвязи.

Однако "Правый сектор" заблокировал экс-"беркутовцев", которых должны были доставить в Святошинский суд для допроса в деле об убийствах на Майдане. Из-за этого заседание было закрыто, а видеодопрос перенесен.