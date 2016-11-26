Украинцы зажгли "свечу памяти" в знак памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов (фоторепортаж)

Ежегодно в 16.00 граждане зажигают свечи и устанавливают их на подоконниках или на балконах, почтив таким образом память миллионов украинцев, которые были убиты.

Как передает корреспондент УНИАН, в Киеве возле Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" выступил президент Украины Петр Порошенко.

Перед ним к участникам собрания обратился свидетель Голодомора 1932-1933 годов Николай Онищенко.

Граждане, которые пришли к мемориалу, держат в руках колоски и лампадки с зажженными свечами.

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Глава государства после выступления начал акцию «Зажги свечу памяти», положив свечу памяти к Мемориалу жертв Голодоморов. Затем свечи памяти возложили премьер-министр Владимир Гройсман, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и свидетель Голодомора Онищенко.

После официальных делегаций свечи памяти смогут возложить представители общественности, которые пришли на траурные мероприятия к Мемориалу.