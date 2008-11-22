В Луганской области сотрудники банка украли миллион

В Луганской области сотрудники Управления по борьбе с экономической преступностью МВД Украины разоблачили должностных лиц одного из коммерческих банков, которые по фиктивным документам заключили на подставных лиц кредитные договоры и получили денежные средства в сумме более 1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, прокуратурой Луганска возбуждено уголовное дело.