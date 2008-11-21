Тимошенко подписала правила борьбы с подлодками врага в мирное время

Кабинет министров Украины постановлением № 1007 от 19 ноября 2008 года утвердил порядок применения оружия и боевой техники соединениями, воинскими частями и подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в мирное время в случае выполнения ими задач по охране подводного пространства в пределах территориального моря Украины с целью предотвращения и пресечения противоправной деятельности подводных средств движения, в частности лодок, средств транспортировки и буксировки, других подводных объектов и подводных пловцов.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

В частности, право принятия решения о применении оружия и боевой техники предоставляется оперативному дежурному командного центра ВМС (для подачи с использованием взрывных устройств (гранат) сигнала, который извещает подводные объекты и подводных пловцов о пребывании в территориальном море Украины, необходимости всплыть в надводное положение и прекратить движение), командующему ВМС (для осуществления предупредительного бомбометания) и начальнику Генерального штаба - Главнокомандующему Вооруженными Силами (для поражения подводных объектов и подводных пловцов).

Командир корабля (тактической группы, отряда боевых кораблей), самолета (вертолета) перед применением оружия и боевой техники для поражения подводного объекта должен уточнить место такого объекта в территориальном море Украины, подать подводному объекту с использованием средств звукоподводной связи (при их наличии) сигналы, которые применяются в международной практике, с требованием всплыть в надводное положение и прекратить движение, доложить оперативному дежурному о несанкционированном пребывании подводного объекта в подводном пространстве для принятия решения.

В случае отсутствия в течение 10 минут реагирования от подводного объекта на звуковой сигнал командир корабля должен доложить об этом оперативному дежурному и осуществить во исполнение решения командующего ВМС предупредительное бомбометание, обеспечив при этом непопадание в такой объект.

Если еще в течение 10 минут реагирование от подводного объекта на предупредительное бомбометание отсутствует, то командир корабля должен доложить об этом оперативному дежурному и осуществить его во исполнение решения командующего ВМС повторно, обеспечив при этом непопадание в такой объект.

Во время выполнения задач по охране подводного пространства запрещено применять оружие и боевую технику, если условия не позволяют обеспечить непопадание в гражданские или военные суда и летательные аппараты в случае применения оружия и боевой техники для поражения подводных объектов и подводных пловцов, а также если подводный объект выпустил аварийно-сигнальное устройство, которое определяет его место пребывания, или подает сигналы о том, что он терпит бедствие.

В таком случае командир корабля (тактической группы, отряда боевых кораблей), самолета (вертолета), который обнаружил подводный объект, обязан сделать запрос о государственной принадлежности подводного объекта, доложить оперативному дежурному и действовать в соответствии с предоставленными им распоряжениями.

Управление действиями соединений, воинских частей и подразделений ВМС в мирное время в случае выполнения ими задач по охране подводного пространства осуществляется через оперативного дежурного.

Сбор и обработка информации о подводном пространстве, а также информационно-аналитическое обеспечение мер по его охране осуществляется ВМС во взаимодействии с СБУ.

Корабль сопровождает подводный объект, который всплыл в надводное положение, до определенного командующим ВМС места. Сопровождение может осуществляться во взаимодействии с кораблями (другими плавсредствами) Государственной пограничной службы Украины.

Командир подразделения (команды) ВМС, который выполняет задачу по противодействию подводно-диверсионным силам и средствам, доставляет захваченных подводных пловцов на корабле (другом плавсредстве) к берегу и вместе с представителями СБУ сопровождает их до определенного командующим ВМС места.

Генеральный штаб Вооруженных Сил немедленно извещает МИД, Госпогранслужбу и СБУ о проведении ВМС предупредительных мероприятий по подводным объектам и подводным пловцам, которые несанкционированно находятся в подводном пространстве, и случаях применения оружия и боевой техники для их поражения.