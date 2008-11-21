Нафтогаз просрочил погашение $50 млн по кредиту Standard Bank

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" просрочила погашение более $50 млн в рамках кредита Standard Bank London (Великобритания) на сумму $200 млн, предоставленного в ноябре 2005 года, пишет «Коммерсант».

Об этом изданию сообщил источник среди кредиторов "Нафтогаза Украины". По его словам эти средства должны были поступить на счет банка до 20 ноября.

"Вчера истек срок погашения очередного транша. "Нафтогаз Украины" не оплатил более $50 млн", - сказал он.

Согласно условиям кредитного договора, кредит должен был погашаться равными траншами в каждую дату 20 мая 2008 года, 20 ноября 2008 года и 20 мая 2009 года, пишет «Коммерсант».