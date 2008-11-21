Шевченко и Каладзе выступили с официальным заявлением

Футболисты итальянского футбольного клуба "Милан" Андрей ШЕВЧЕНКО и Каха КАЛАДЗЕ не получали вызов на допрос в Генеральную прокуратуру Украины по делу об отравлении кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО, которое произошло в 2004 году. Об этом сообщает ЛигаБизнесИнформ.

"Новости, поступающие из Киева, не соответствуют действительности. Мы никогда, подчеркиваем, никогда не вызывались Генеральной прокуратурой Украины в качестве свидетелей при расследовании дела об отравлении ЮЩЕНКО", - говорится в официальном заявлении футболистов клубному сайту.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября следователь Генеральной прокуратуры Украины Галина КЛИМОВИЧ допросила в качестве свидетеля Андрея ГУСИНА бывшего игрока национальной сборной Украины по футболу по уголовному делу об отравлении в 2004 году кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО. Об этом УНИАН сообщили в Генеральной прокуратуре Украины. В то же время собеседник агентства не исключил, что по этому делу также будут допрошены бывшие игроки «Динамо» А.ШЕВЧЕНКО и К.КАЛАДЗЕ.