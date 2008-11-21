Российский министр про Керченский пролив, границу и бизнес

Украина и Россия изучат возможность создания консорциума по управлению судоходством в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после пятого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украины и РФ сообщил министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН.

По его словам, 20 ноября обсуждался этот вопрос, при этом Россия со своей стороны уже сформировала соответствующую рабочую группу, а Украина будет рассматривать этот вопрос после сегодняшней встречи.

«На мой взгляд, такое создание совместной компании практически сняло бы все вопросы для судовладельцев: где им работать - на правом берегу или левом. И это было бы уже неважно, и это было бы в пользу бизнеса и в пользу безопасности судоходства. Я считаю, нам надо двигаться именно в этом направлении», - отметил он.

По словам И.ЛЕВИТИНА, сегодня на заседании подкомиссии остался нерешенным вопрос по правилам судоходства в Керченском проливе.

«У нас есть нерешенные вопросы, которые мы не можем решить из-за политической неурегулированности - это границы. Это Керченский пролив и часть железнодорожной инфраструктуры, которая попадает также под неурегулированные вопросы по границе. Я высказал свою обеспокоенность, потому что мы работаем в условиях, когда у нас нет четких правил судоходства в Керченском проливе - есть только временные, и нам необходимо быстрее решить», - отметил он.

При этом И.ЛЕВИТИН подчеркнул, что временное положение о судоходстве в Керченском проливе выполняется и украинской, и российской сторонами.

Как сообщал УНИАН, 18-20 ноября в Министерстве транспорта и связи Украины проходит пятое заседание подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российской Федерации и Украины.

Российскую делегацию возглавляет министр транспорта Российской Федерации Игорь ЛЕВИТИН, Украину - Министерство транспорта и связи Украины.