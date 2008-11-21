Дело о смерти двухлетнего ребенка по вине врача передали в суд

Прокуратура Ривненской области утвердила обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному против бывшего врача неврологического отделения одной из больниц областного центра по факту ненадлежащего выполнения им профессиональных обязанностей, что повлекло смерть двухлетнего ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службы прокуратуры области, досудебным следствием установлено, что врач не обеспечил в полном объеме проведения клинико-лабораторного обследования больного ребенка, который был доставлен в отделение больницы.

В частности, врачу инкриминируется, что он не принял решения о госпитализации ребенка и незаконно назначил лечение медицинскими препаратами, которые противопоказаны детям до 6 лет.

Установлено, что в результате его недобросовестного и халатного отношения к своим профессиональным обязанностям ребенок умер.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.