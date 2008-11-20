Шевченко и Каладзе не приедут на допрос об отравлении Ющенко

Игроки итальянского "Милана" Андрей Шевченко и Кахабер Каладзе в четверг опровергли поступившую ранее информацию о том, что их вызвали на допрос по делу об отравлении Президента Украины Виктора Ющенко, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

"Сведения, поступившие из Киева, абсолютно неверны. Нас никогда, подчеркиваем, никогда не вызывали на допрос по этому делу", - говорится в официальном заявлении футболистов.

Вчера на допросе в Генпрокуратуре Украины побывал бывший игрок украинской сборной Андрей Гусин. Собеседник УНИАН в Генпрокуратуре не исключил, что по этому делу также будут допрошены бывшие игроки «Динамо» Андрей Шевченко и Каха Каладзе.

По данным украинских СМИ, поводом к вызову на допрос известных спортсменов может послужить тот факт, что все трое состоят в дружественных отношениях с бизнесменом Тамазом Цинцабадзе, который был одним из участников ужина, во время которого, вероятно, был отравлен В.ЮЩЕНКО.