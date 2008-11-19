В Генпрокуратуре подтвердили факт допроса Андрея Гусина по делу Ющенко

Следователь Генеральной прокуратуры Украины Галина КЛИМОВИЧ допросила в качестве свидетеля Андрея ГУСИНА бывшего игрока национальной сборной Украины по футболу по уголовному делу об отравлении в 2004 году кандидата в Президенты Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили у Генеральной прокуратуры Украины.

В то же время собеседник агентства не исключил, что по этому делу также будут допрошены бывшие игроки «Динамо» Андрей ШЕВЧЕНКО и Каха КАЛАДЗЕ.

Как сообщал УНИАН, сегодня газета «КоммерсантЪ-Украина» написала, что бывший игрок сборной Украины по футболу А.ГУСИН дал показания следователю Генеральной прокуратуры Украины по уголовному делу об отравлении кандидата в Президенты Украины В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, газета писала, следователи пригласили в Генпрокуратуру еще двух известных футболистов – А.ШЕВЧЕНКО и К.КАЛАДЗЕ, которые в настоящее время играют в итальянском футбольном клубе "Милан".

Издание сообщало, что всех троих связывают дружеские отношения с владельцем столичного автосалона по продаже машин премиум-класса Тамазом ЦИНЦАБАДЗЕ, который проходит по этому делу как свидетель. Бизнесмен был одним из участников ужина, во время которого, вероятно, был отравлен В.ЮЩЕНКО.