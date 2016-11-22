"Школьник-всадник": пятиклассник из Ровенской области каждый день ездит в школу на лошади (видео)

Об этом говорится в сюжете передачи «Спецкор» на телеканале 2+2.

Семья мальчика живет в Ровенской области на отдаленном хуторе, куда не ходят автобусы. Поэтому три километра до ближайшей школы он преодолевает верхом.

Местные в шутку называют Сашу принцем на белом коне.

«Он мой друг, я научился ездить на лошади еще с шести лет. В школу где-то уже три года езжу», – говорит Саша.

Читайте такжеВ Днепре патрульные полицейские пересядут на лошадей

«Первые разы – то было немного страшно, потому что лошадь есть лошадь и дорога есть дорога. Всякое может быть – может и упасть», – рассказывает отец школьника-всадника.

Саша добирается до школы где-то минут за сорок. В селе, где находится школа, живет его бабушка, у нее мальчик коня и «паркует».

Учителя Сашу хвалят его за старание и говорят, что он уроков не пропускает.