Суд арестовал похитителей бывшего ФСБшника Ильи Богданова

Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева.

Экс-депутату, как организатору преступления, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 12.01.2017.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

Двум соучастникам преступления, которые должны были тайно перевезти И. Богданова через украинско-российскую границу, судом избраны меры пресечения в виде содержания под стражей и круглосуточного домашнего ареста. Злоумышленникам инкриминируют ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются причастность других лиц к совершению указанных преступлений.

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Участников преступной группы, возглавляемой экс-депутатом Харьковского облсовета, задержали по результатам совместной спецоперации столичной прокуратуры, ДВБ Нацполиции Украины и СБУ.

Как сообщал УНИАН, к столичным правоохранителям обратились друзья и знакомые Богданова и заявили, что последний раз общались с ним 12 ноября. С того времени на связь он не выходил.

Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения Богданова по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Генеральной прокуратурой предотвратила вторую попытку похищения и убийства бывшего сотрудника ФСБ РФ, а ныне участника АТО Ильи Богданова.