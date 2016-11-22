В Одесской таможне 20 человек в камуфляже устроили погром

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, примерно в 10:40 группа из 20 человек, одетых в камуфляжную форму, ворвалась в помещение административного здания Одесской таможни, расположенное в Малиновском районе города - по ул. Гайдара, 21/а.

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"При этом пока неустановленные лица, причинив телесные повреждения охраннику, проникли на второй этаж здания, где разгромили один из кабинетов. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники ГУНП в Одесской области и пресекли назревающий конфликт и нарушение публичной безопасности", - заявили в отделе.

Отмечается, что все злоумышленники доставлены в Малиновский отдел полиции.

В настоящее время устанавливаются личности правонарушителей и обстоятельства происшествия.