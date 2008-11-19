Поляки не хотят нести деньги в банки

Финансово-банковская система Польши утратила доверие граждан, и поляки больше не хотят держать свои сбережения ни на депозитах в банках, ни в инвестиционных фондах. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в газете "Polska".

По данным издания, в октябре с.г. поляки забрали из инвестиционных фондов 6 млрд. злотых (около 2 млрд. долларов), а размер депозитов за этот период увеличился на 1,5 млрд. злотых (500 млн. долларов).

Таким образом, на руках населения могло остаться 4,5 млрд. злотых (1,5 млрд. долларов).

«Не исключено, что эти деньги лежат в чулках», – сказал аналитик консалтинговой компании Expander Павел МАЙТКОВСКИЙ.

По его мнению, в условиях кризиса, имея наличность, люди могут удачно инвестировать, например, в недвижимость, цены на которую снижаются. «Цены на дома и квартиры падают, клиенты ищут удачных предложений, а не держат деньги на депозитах, потому что в любой момент они могут понадобиться им», – отмечает эксперт.

"Polska" отмечает, что на поляков не повлияла даже масштабная кампания банков, которые в октябре пытались привлечь частные средства на более лучших, чем несколько месяцев назад, условиях.

«Банк "Миллениум" предлагал депозит на 3 месяца под 8,5%, банк "Getin" – 4-месячный депозит под 9%, AIG предлагал 8,5% за квартальный и полугодовой депозиты», – пишет газета.

Между тем, по данным Национального банка Польши, коммерческие банки в октябре предоставили частные клиентам ипотечных кредитов на 22,9 млрд. злотых (7,6 млрд. долларов), что увеличило стоимость портфеля ипотечных кредитов банков на 7% по сравнению с сентябрем.

«Из этих данных можно сделать вывод, что часть денег, которые поляки забрали из инвестиционных фондов, направлена на покупку недвижимости», – отмечает издание.

По данным газеты, разочарованием поляков в финансово-банковской системе воспользовались владельцы автосалонов, которые в октябре продали на 30% больше автомобилей, чем в сентябре.

"Polska" не исключает, что доверие поляков к банкам может восстановить подписание Президентом Польши Лехом КАЧИНСКИМ закона, который увеличивает размер гарантии по депозитам с нынешних 22,5 тысяч до 50 тысяч евро.

По данным газеты, размер депозитов в банках Польши составляет около 100 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, долг поляков перед банками составляет приблизительно 106 миллиардов долларов, из которых половина – по ипотечным и около 40 млрд. – по потребительским кредитам (на автомобили, мебель, технику).

За последние 12 месяцев недвижимость в Польше подешевела на 5-30%, в зависимости от региона и местонахождения объекта.