Проект «Газета по-українськи» может прекратить свою работу.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источники в редакции издания.

«Прекратили финансирование, и сейчас редакция занимается поиском инвестора, результат может быть известный уже через 10 дней, но не исключено, что на это уйдет и полтора месяца», - сказал один из журналистов газеты.

Согласно информации «Телекритики», коллектив издания – почти 200 человек – будет уволен.

«В действительности, никто никого принудительно не увольняет. Главный редактор Владимир РУБАН предупредил всю редакцию, что ситуация сложная. Поэтому тот, кто хочет, или имеет возможности, пусть ищет себе другую работу», - добавляет источник.

В то же время, в издании заверяют, что недельный номер "Газеты" сейчас готовится, и должен выйти по графику, в пятницу.

Как сообщалось, в начале ноября газета перешла с ежедневного на еженедельный выход номера, а также заморозила проект еженедельника «Країна». Сейчас, согласно информации источников, речь идет о закрытии всех проектов.