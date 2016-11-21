Принимали ли вы участие в Революции достоинства и как именно? – опрос УНИАН

Это решение заставило украинцев в тот же вечер, несмотря на дождь и холод, выйти на Майдан Незалежности, чтобы отстоять свой европейский выбор. С этого началась Революция достоинства, также известная как Евромайдан.

В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей: "Принимали ли вы участие в Революции достоинства и как именно?".

Как сообщал УНИАН, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы 21 ноября Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что вскоре украинцы почувствуют эффективность экономических реформ, а повышение уровня жизни уже стоит на повестке дня.