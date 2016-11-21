Принимали ли вы участие в Революции достоинства и как именно? – опрос УНИАН
16:33, 21 ноября 2016Общество
4691 2
3 года назад, 21 ноября 2013 года, тогдашний премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о прекращении европейской интеграции, к которой так долго шло украинское общество.
В Украине отмечают третью годовщину начала Евромайдана / Фото УНИАН
Это решение заставило украинцев в тот же вечер, несмотря на дождь и холод, выйти на Майдан Незалежности, чтобы отстоять свой европейский выбор. С этого началась Революция достоинства, также известная как Евромайдан.
В связи с этим УНИАН решил спросить у своих читателей: "Принимали ли вы участие в Революции достоинства и как именно?".
Как сообщал УНИАН, выступая на торжественном мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы 21 ноября Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что вскоре украинцы почувствуют эффективность экономических реформ, а повышение уровня жизни уже стоит на повестке дня.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter