Лию Ахеджакову «убили» в Львовской опере

Актриса московского театра «Современник» Лия Ахеджакова в знак протеста против поведения публики во время спектакля «Персидская сирень» в зале Львовского национального театра оперы и балета прервала финальные аплодисменты, и не взяв цветов, ушла со сцены.

Такого позора театральный Львов еще не видел, пишет ЗИК. То тут, то там «пели» мобильники. Какой-то дядя, ни грамма не комплексуя, растолковывал кому-то по мобилке, «какого беса» он делает в Опере. Дамочке в первом ряду тоже упорно звонили, и она пять минут ковырялась в сумке в поисках телефона. Двери лож беспрерывно громыхали: народ тусовался туда-сюда, как в сельском клубе. В проходах в партере не прекращалось публика слонялась туда-сюда.

«Я не в первый раз в моем любимом Львове. Но за всю мою жизнь мне не было так неимоверно трудно играть, как сегодня. Беспрестанный стук дверей, звонки мобильных телефонов, разговоры и шум… Мне больно и горько, - так заявила после спектакля Лия Ахаджакова. - Артист на сцене очень одинок и беззащитен. В него можно стрелять, когда он на сцене. Его можно убить. Вы убивали нас сегодня тем, что происходило в зале. И очень обидно, что это все – в дорогом мне Львове. Пожалуйста, не поступайте так больше», – народная артистка России Лия Ахеджакова, показав ладонями знак «Стоп!», такими словами 17 ноября прервала аплодисменты зала после финальной сцены спектакля «Персидская сирень» московского театра «Современник». Она не взяла цветов и ушла со сцены.