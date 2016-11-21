Расследование убийств Майдана: сколько подозреваемых в убийстве Фемида отправила за решетку

"Где наказанные? Что со следствием? Где правда?", – главные вопросы, которые рвут сердце перед очередной годовщиной Евромайдана, говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

В пятницу, на полторы недели раньше, чем планировали, в Генпрокуратуре шесть часов допрашивали президента Украины Петра Порошенко о том, что видел он. Даст ли это серьезный толчок следствию – сейчас веры мало. Потому что уже есть немало доказательств. И были задержанные. Но все, что происходило дальше, заставляет ставить вопрос так: "Почему за убийства на Майдане никто и никогда не понесет наказания?!".

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Первая причина – ни один судья, причастен к репрессиям против Майдана, не оказался на скамье подсудимых. А значит, ждать справедливости от Фемиды, если все доказательства будут собраны, а преступники найдены – ничего. Но здесь возникает вторая причина – найти и заставить преступников свидетельствовать уже нереально. Они перестали бояться.

Третья причина, по которой дела по Майдану никогда не будут расследованы, – за почти три года судов, практика показала, что ни одного подозреваемого в убийстве людей до сих пор не отправили за решетку. Все, что происходит, специалисты называют "имитацией и затягиванием". По факту, главные подозреваемые уже давно за рубежом.

А две недели назад между генеральным прокурором Юрием Луценко и главным следователем по делу Майдана Сергеем Горбатюком произошел скандал. Поводом стали дела Януковича. И генпрокурор одним росчерком пера вообще расформировал управление, а Горбатюку вынес выговор. Адвокаты Героев Небесной сотни уверяют, что нынешнее руководство Генеральной прокуратуры уничтожило управление, которому хотя бы верили правозащитники и родственники погибших.

"По сути, у меня складывается такое впечатление, что в делах Майдана никто не будет наказан", – сказал Горбатюк.

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И это последний ответ на вопрос: "Почему?". Потому что некому. Сейчас все расследования убийств Героев Небесной сотни фактически остановлены.