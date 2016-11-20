Экс-ФСБшник Богданов заявил, что видео его освобождения было постановочным

Об этом сообщил Богданов в интервью Depo.

«Я не все могу сказать о том, как и когда, потому что следствие еще ведется. Но это видео снято не в момент захвата преступной группировки. Это снималось, когда проводился следственный эксперимент. Но есть записи телефонных переговоров, которые не были обнародованы, то есть тех, когда я был на волосок от смерти, и не было никакой надежды на кого-либо. Одно могу сказать про эти переговоры, они там в ГРУ абсолютно конченные ублюдки», – сказал Богданов.

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Как сообщал УНИАН, к столичным правоохранителям обратились друзья и знакомые Богданова и заявили, что последний раз общались с ним 12 ноября. С того времени на связь он не выходил. Полиция открыла уголовное производство по факту исчезновения Богданова по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и Генеральной прокуратурой предотвратила вторую попытку похищения и убийства бывшего сотрудника ФСБ РФ, а ныне участника АТО Ильи Богданова.

Позже СБУ обнародовала видео освобождения Богданова.