В Нацбанк неизвестные вызвали скорую якобы для Гонтаревой

Об этом сообщила пресс-служба регулятора в соцсети Facebook, ссылаясь на диспетчера скорой.

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Неизвестные утверждали, что председатель НБУ Валерия Гонтарева требует медицинской помощи, при этом, когда приехала скорая, она не жаловалась на самочувствие и проводила рабочее совещание.

В пресс-службе напомнили, что в Киеве не так много машин скорой помощи, и именно в это время кто-то мог реально в ней нуждаться.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе в правительственном квартале ежедневно проводятся митинги с участием нескольких сотен людей. В частности, сегодня митингующие под стенами Национального банка Украины требовали вернуть курс гривны к доллару до уровня 8 грн/долл.