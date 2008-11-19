В Польше за год недвижимость подешевела на 5-30%

За последние 12 месяцев недвижимость в Польше подешевела на 5-30%, в зависимости от регионов и мест расположения объектов.

Об этом свидетельствуют данные экспертов, опубликованные в газетах Polska и Rzeczpospolita.

По данным консалтинговой компании Expander, за последний год средняя цена недвижимости на вторичном рынке в Польше снизилась на 5%, на первичном - на 8%.

Другие участники рынка отмечают, что цены на вторичную недвижимость упали на 15%.

По данным экспертов, которых цитирует Rzeczpospolita, реальная цена некоторых квартир на 30% ниже, чем заявленная.

Больше всего подешевело жилье в Познани (на Западе страны), в Ольштине (на Севере) и Катовицах (на Юге). В частности, цена метра квадратного объектов недвижимости в Познани снизилась с 6,5 тыс. до 5,9 тыс. злотых (до 2 тыс. 030 долларов с 2 тыс. 240 по нынешнему курсу доллара – УНИАН).

При этом, по данным Rzeczpospolita, в Познани можно найти квартиру по цене 5 тысяч злотых за метр квадратный (1 тыс. 725 дол.).

В Гданьске на побережье Балтийского моря в старой части города квартиры продают за 6 тыс. злотых (2 тыс. 070 дол.) за метр квадратный, но в панельных домах и отдаленных районах можно найти жилье от 3,5 (1,2 тыс. дол.) до 4,5 (1,55 тыс. дол.) тысяч злотых за метр квадратный.

«Часто бывает так, что владельцы вынуждены продавать недвижимость, потому что нуждаются в деньгах и могут снизить цену даже на несколько десятков тысяч злотых», - пишет газета Polska.

В Варшаве, по данным Rzeczpospolita, можно найти хорошую квартиру, метр квадратный которой будет стоить менее 7 тыс. злотых (2,4 тыс. дол.).

По данным портала oferty.net, средние цены в прайс-листах на вторичную недвижимость в столице в октябре выросли на 0,7% - до 9,575 тыс. злотых (3,3 тыс. дол.).

Аналитик из Open Finance Эмиль ШВЕДА прогнозирует дальнейшее снижение цен на недвижимость по меньшей мере до конца первой половины 2009 года, после чего возможна их стабилизация.

В то же время эксперты сомневаются, что в центральных частях городов жилье существенно подешевеет, поскольку спрос на него продолжает превышать предложение.

Аналитики называют главной причиной снижения цен на недвижимость резкое уменьшение объемов кредитования из-за обострения финансового кризиса в мире.

Справка УНИАН. По данным Комиссии по финансовому надзору Польши (KNF), задолженность поляков по ипотечным кредитам составляет 146,5 млрд. злотых (50,5 млрд. долларов), эта сумма - практически половина всего долга польских граждан перед банками (около 106 млрд. долларов).

Среднестатистический размер ипотечного кредита составлял 200 тыс. злотых (около 70 тыс. долларов).

Более 40 млрд. долларов поляки должны банкам по потребительским кредитам (покупка автомобилей, мебели, техники).

ВВП 38-миллионной Польши в прошлом году вырос на 6,5% - до 422 млрд. долларов.