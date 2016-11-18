Львовские власти хотят принудительно выселить Российский культурный центр: подан иск в суд

Об этом заявил заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк, сообщает пресс-служба ОГА.

«Устранить препятствия в пользовании собственностью путем выселения Львовской городской общественной организации "Русское общество им. А. Пушкина" из занимаемых жилых помещений, находящихся по адресу ул. Короленко 1 а», - говорится в заявлении Львовского областного совета.

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Вместе с тем, как отмечается, облсовет просит суд вернуть помещение коммунальному предприятию «Недвижимость и имущество».

«Подали в суд. Поскольку добровольно покинуть помещение арендаторы с Короленко, 1 а не намерены. Другого мы и не ждали. Напомню, что параллельно проходит подготовка к конкурсу на это помещение среди организаций, связанных с АТО. Так что процесс продолжается», - отметил Горняк.

Как известно, Российскому культурному центру Львовский облсовет дал время на добровольное выселение до 14 ноября. Однако арендаторы отказались выполнить решение Львовского областного совета и покинуть здание.

Напомним, решение выселить Российский культурный центр из коммунальных помещений депутаты облсовета приняли 25 октября во время пленарного заседания. Тогда же депутаты определили, что помещение на вул. Короленко, 1а вернут в собственность коммунальной учреждения «Недвижимость и имущество» и сдадут в аренду организациям, которые осуществляют деятельность, связанную с АТО.