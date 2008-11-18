В Полтаве открылась выставка „УПА: История непокоренных”

Сегодня в Полтавской областной научной библиотеке им. Котляревского состоялось открытие выставки „Украинская Повстанческая Армия: История непокоренных”.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии выставки приняли участие председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий АСАДЧЕВ, начальник Управления СБУ в Полтавской области Мирослав ВАСИЛИНА, заместитель Полтавского городского председателя Виталий НИКИПЕЛОВ, представители общественности города.

М.ВАСИЛИНА сообщил, что на выставке представлено более полутысячи фотографий и документов из советских и немецких архивов, которые были засекречены на протяжении многих десятилетий, а также внутренние документы Организации украинских националистов и УПА.

Как сообщал УНИАН, в этом году выставка „Украинская Повстанческая Армия: История непокоренных” экспонируется во всех городах Украины.