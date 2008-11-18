Порошенко про банки, кредиты и реальный сектор

Национальный банк Украины намерен поддержать банки, которые не сокращают кредитование реального сектора экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО в ходе первой ежегодной международной конференции по развитию автомобильной индустрии Украины «Autoprom.ua-2008» в Киеве.

По его словам, создана рабочая группа, «и на ближайшее заседание правления НБУ будет внесено предложение о поддержке тех банков, которые не сокращают кредитование реального сектора».

Напомним, постановлением НБУ №319 от 11 октября с.г. предусмотрено, что с 13 октября 2008 года банки обязаны ограничить осуществление активных операций в объемах, достигнутых каждым из них на эту дату. Также этим постановлением Нацбанк запретил с 13 октября досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов.