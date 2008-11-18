Порошенко про банки, кредиты и реальный сектор
Глава Совета НБУ объяснил как это связано
Национальный банк Украины намерен поддержать банки, которые не сокращают кредитование реального сектора экономики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО в ходе первой ежегодной международной конференции по развитию автомобильной индустрии Украины «Autoprom.ua-2008» в Киеве.
По его словам, создана рабочая группа, «и на ближайшее заседание правления НБУ будет внесено предложение о поддержке тех банков, которые не сокращают кредитование реального сектора».
Напомним, постановлением НБУ №319 от 11 октября с.г. предусмотрено, что с 13 октября 2008 года банки обязаны ограничить осуществление активных операций в объемах, достигнутых каждым из них на эту дату. Также этим постановлением Нацбанк запретил с 13 октября досрочное расторжение договоров по вкладам банковских депозитов.