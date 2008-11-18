В Ужгороде закрыли 11 школ и национальный университет

Из-за отсутствия отопления прекратили учебный процесс и отправили учеников на вынужденные каникулы в 11 школах Ужгорода.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления образования Ужгородского городского совета Владимир ОГАР.

По его словам, теперь в Ужгороде работают лишь те школы, которые обогреваются с помощью автономных котельных.

Также без отопления остаются 12 дошкольных учебных заведений. В основном в них обогреваются с помощью электроприборов. В то же время врачи констатируют резкое распространение заболеваемости ОРВИ среди детей и подростков Ужгорода.

В среду, 12 ноября, прекращена учеба в Ужгородском национальном университете.

Также до сих пор еще не отапливается детская больница в Ужгороде.

На сегодняшний день Ужгород - единственный город в Закарпатье, где в образовательных заведениях еще не начат отопительный сезон. Долги населения за голубое топливо составляют почти 9 млн. грн.