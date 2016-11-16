Убийство двух патрульных в Днепре: стрелок не признает своей вины и затягивает судебный процесс (видео)

Полицейских хладнокровно застрелил нарушитель Александр Пугачев. Сам убийца не признает своей вины и всячески затягивает судебный процесс.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии ранена патрульная умерла во время операции.

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Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что данный мужчина - экс-боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

27 сентября Шевченковский районный суд Днепра арестовал Пугачева на два месяца.