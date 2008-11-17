В аварии на шахте Засядько нашли 20 виновных - никто не наказан

Правительственная комиссия выявила более 20 виновных в прошлогодней аварии на донецкой шахте им. Засядько.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Александр ХОХОТВА.

По его словам, «выводы правительственной комиссии сделаны, там более 20 человек ответственны за это дело (за прошедшую 18 ноября 2007 года аварию на шахте – УНИАН), но решение правительственной комиссии не подписано ТУРЧИНОВЫМ (Александром ТУРЧИНОВЫМ, первым вице-премьер - министром Украины - УНИАН), который возглавлял эту комиссию, и не утверждено Кабинетом министров».

А.ХОХОТВА также не стал объяснять, кто эти более 20 человек, ответственные за аварию: «Если решение правительственной комиссии не утверждено – наверное, нет дальнейшего хода событий». «Пока никто не наказан, пока есть только предварительные выводы, что об этом говорить», - заключил заместитель губернатора.

Справка УНИАН. Масштабная авария на донецкой шахте им. Засядько произошла 18 ноября 2007 года на участке №3, на горизонте 1078 м. В результате взрыва метано-воздушной смеси погиб 101 человек. Затем 2 декабря 2007 года во время ликвидации этой аварии произошел повторный взрыв, вследствие которого погибли 5 горноспасателей.