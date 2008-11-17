Ющенко призывает зажечь свечи 22 ноября

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает мировое сообщество зажечь 22 ноября вместе с украинцами свечи в память о жертвах Голодомора.

Об этом говорится в его обращении к мировому украинству и международному сообществу по случаю 75-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Как подчеркнул глава Украинского государства, правда о преступлении геноцида, сознательно совершенного сталинским режимом на благодатной украинской земле, десятилетиями пыталась пробить себе дорогу.

“Хочу низко поклониться всем, кто не молчал в те годы, когда страх сковал подсоветскую Украину, когда мир предпочитал оставаться в благодушном неведении об одном из самых страшных преступлений против человечества”, - говорится в обращении В.ЮЩЕНКО.

По его словам, “только освободившись от пут коммунистического тоталитаризма, независимая Украина смогла во весь голос заявить о покушении на жизнь целого народа, осуществленном в далекие 30-е годы прошлого века”.

В настоящее время, отметил Президент Украины, правда о Голодоморе становится достоянием широкой мировой общественности. “Ее уже не замолчать. Мрак сталинской ночи 1932-1933 годов наконец рассеивается”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что Голодомор уже признан преступлением и осужден многими государствами и международными организациями, региональными правительствами и парламентами, муниципальными советами по всему свету.

“Глубокое уважение и благодарность за гуманизм и солидарность с миллионами невинных жертв геноцида. Международная поддержка утверждает нашу веру в то, что историческая справедливость будет восстановлена, укрепит нашу волю добиваться ее во всей полноте”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, мировое содружество должно осознать, что предотвратить преступления против человечества в будущем не удастся, пока не будут осуждены преступления прошлого.

“Мы не говорим о том, что мир мог бы сделать 75 лет назад, если бы знал всю правду. Мы говорим о том, что он должен сделать в настоящее время в знак уважения к погибшим и к тем, кому удалось выжить в аде Голодомора”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что 22 ноября в Киеве миллионы свечей, зажженных украинцами в память о замученных голодом соотечественниках, сольются с пламенем «Неугасимой свечи», которая прошла через 33 государства мира и всю Украину, вобрав в себя огонь сердец искренних людей разных стран и народов.

В связи с этим Президент Украины призывает всех, “кому не безразличны милосердие, сочувствие и справедливость, кто хочет победы добра над злом, зажечь свою свечу памяти и вместе с нами почтить жертв Голодомора”.