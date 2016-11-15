VIP-мест для министров и депутатов на "Евровидении-2017" не будет - КГГА

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя горгосадминистрации Алексея Резникова.

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"Евровидение" – очень демократичный конкурс, привилегированных мест или билетов для министров, депутатов и чиновников не предусмотрено, а все "статусные" лица, которые рассчитывают на особое отношение, смогут наблюдать за конкурсом в первом ряду – возле своего телевизора в собственном доме", – сказал он на брифинге, посвященном подготовке столицы к проведению "Евровидения-2017".

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

8 августа Кабмин выделил на проведение "Евровидения-2017" 450 млн грн. В 2017 году песенный конкурс состоится в столичном Международном выставочном центре на Левом берегу.